Vorerst ein Exprofi in der Doppelfunktion in Bregenz

Am 3. März feierte SW Bregenz Innenverteidiger Christoph Kobleder seinen 30. Geburtstag. Der Exprofi von Austria Lustenau wird bis zur Bekanntgabe des neuen Trainers das Training der Schwarz-Weißen leiten. Der scheidende Coach Srdan Gemaljevic wird aber als Sportlicher Leiter und Chef der großen Nachwuchsabteilung in der Vorarlberger Landeshauptstadt im Amt bleiben. Sein bisheriger Cotrainer Giusepi Carvelli wird mit Gemaljevic vermutlich im Jugendbereich beschäftigt. Fitguru Marcel Fischer und Tormanntrainer Hanno Trotter werden weiterhin für das Bregenzer Eins ihre Funktionen ausüben. Schon Ende dieser Woche will SW Bregenz einen Nachfolger präsentieren. „Es wird ein junger ambitionierter Trainer dieses freie Amt übernehmen. Es gibt zwei, drei interessante Kandidaten“, so Fricke. Für Fricke war und ist es wichtig, dass Gemaljevic das Projekt Nachwuchs weiterführt.