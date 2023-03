Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt

SSV Dornbirn muss gegen Korneuburg gewinnen.

Im Kellerduell der 16. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA stehen sich der SSV Dornbirn Schoren und Union Korneuburg gegenüber. Für beide Kontrahenten geht es am Samstag um den Verbleib in der Liga.

Nach der dreiwöchigen Meisterschaftspause mit Cupbewerb und Länderspielen geht es im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA langsam in die Zielgerade. In der 16. Runde steht am Samstag das brisante Kellerduell SSV Dornbirn Schoren gegen Union heinekingmedia Korneuburg an. Die Messestädterinnen haben erst zwei Punkte auf ihrem Konto. Der Vorletzte aus Niederösterreich sechs. Im Kampf um den Klassenerhalt muss Dornbirn in den letzten sieben Partien mehrmals voll anschreiben, um die Konkurrent noch einzuholen. Das letzte Erfolgserlebnis ist jedoch fast vier Monate her.