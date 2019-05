Vorderländer Frühlings Flohmarkt am 30. Mai 2019

Donnerstag, 30. Mai 2019 in der Zeit von 08:00h – 16:00ham Sportplatz an der Ratz in Röthis.

Ein Gebrauchtwarenparadies für Jung und Alt, bietet Ihnen am Donnerstag den 30. Mai 2019 auf der Sportanlage in Röthis die Gelegenheit Bücher, Bilder, Uhren, Kleidung, Spielzeug, Sportartikel u.v.a. zu verkaufen oder zu erwerben.

Was erwartet den Besucher?

Die Atmosphäre eines ganz besonderen Marktes, mit einer Fülle von originellen und günstigen Angeboten! Aber auch Raritäten, Sammel- und Liebhaberstücke sind zu finden.

Wer kann alles mitmachen?

Am “Größten Vorderländer Flohmarkt” kann jeder teilnehmen – Auto am Stand ist möglich – Die Zufahrt und der Sportplatz an der Ratz sind Marktgelände – Aufbau ab 05.00 Uhr früh – Bewirtung am Sportplatz – Standreservierungen werden dringend empfohlen!

HINWEIS: Wir legen großen Wert darauf das nur Sammler- und Privatpersonen als Austeller am Flohmarkt teilnehmen -> Kontrolle beim Einlass!

Was kostet was?

Der SC Röfix Röthis übernimmt die gesamte Organisation (Aufstellen der Marktstände, Werbung in den Print- und neuen Medien etc.). Für diesen Aufwand heben wir einen Unkostenbeitrag von

€ 25,00 ein. In diesem Preis ist die Miete für den Stand (2 vollständige Biertischgarnituren -> die Marktstände sind nicht überdacht!) bereits enthalten. Bei eigenen Ständen verrechnen wir € 12,00 pro Laufmeter!

Standanmeldungen:

Informationen und Standanmeldungen können ab Montag 6. Mai 2019 täglich von 18.00h-20.00h unter der Telefonnummer +43-664-7801555 oder besser per Email flohmarkt@sc-roethis.at vorgenommen werden. Aus organisatorischen Gründen gibt es keine Fixplatzreservierungen! Für die Standanmeldungen benötigen wir den Namen der Aussteller, deren Wohnort, die KFZ Nummer sowie die Information ob die Anreise mit oder ohne PKW-Anhänger erfolgt.

Anfahrt/Bemerkungen zum Veranstaltungstag:

Die Anreise ist nur am Ausstellungstag ab 05:00h möglich. (Der Sportplatz wird am Vortag abgesperrt.) Der Einlass auf das Ausstellungsgelände erfolgt ausschließlich zwischen 05:00h und 08:00h. Anschließend wird das Ausstellungsgelände für den Markt gesperrt. Planen Sie deshalb ihre Anreise so ein, dass sie bis um 07:45h am Ausstellungsgelände eintreffen.

Aufgrund des großen Interesses, aber auch der begrenzten Anzahl der Ausstellungsfläche, werden am Veranstaltungstag Aussteller mit vorgemerkten Namensreservierungen vorgezogen. Austeller ohne Namensreservierungen werden in eine Warteschlage geleitet. Marktstände des SC Röthis stehen zur Verfügung solange der Vorrat reicht.