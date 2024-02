Vorderländer Firmen unterstützen den Krankenpflegeverein

Zahlreiche Vorderländer Firmen stellen sich auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache und unterstützen mit der Aktion Papiertaschen den Krankenpflegeverein Vorderland/Laterns.

Sulz/Vorderland Gesundheit und Umweltschutz sind ein immer aktuelles Thema. So stellen sich auch heuer wieder zahlreiche Vorderländer Firmen in den Dienst der guten Sache und unterstützen mit dieser Aktion bereits zum 6. Mal den Krankenpflegeverein Vorderland/Laterns.

Unter dem Motto „Gesundheit und Umwelt geht uns alle an“, organisierte die Vorderland Apotheke von Mag. Walter Barbisch , gemeinsam mit 19 weiteren Vorderländer Firmen und Fa. Greive, Sozialsponsoring, Hohenems, die Aktion Einkaufstaschen. Dabei wurden nicht weniger als 10.000 umweltfreundliche Papier-Einkaufstaschen, versehen mit den Logos der Firmen, erworben, welche nun an die Kunden kostenlos weitergegeben werden. Sozialsponsoring – ein Schlagwort, von denen im Vorderland nicht nur geredet, sondern das auch gelebt wird. Die zahlreichen Vorderländer Firmen stellen sich auch in dieser nicht einfachen Zeit gerne in den Dienst einer guten Sache.

Erlös geht an den Krankenpflegeverein

So konnte nun der Erlös dieser nachahmenswerten Aktion in der Höhe von 1.200 Euro vom Organisator der Aktion Mag. Walter Barbisch von der Vorderland Apotheke an den Obmann des Krankenpflegevereines Vorderland/Laterns, Kurt Breuss, und den Gesamtleiter Gesundheit- und Krankenpflege, ZWM Wundmanager Matthias Holodnik, übergeben werden.

Krankenpflegeverein Obmann Kurt Breuss bedankte sich für die großzügige Spende: „Auch für unsere Vereinsmitglieder ist es immer ein bestärkendes Gefühl zu sehen, dass unsere Arbeit ankommt und von ganz vielen Firmen unterstützt wird. Vielen lieben Dank dafür!“