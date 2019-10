Vorderländer Feuerwehr Kooperation

Gemeinsame Übung des Abschnitts 44

Meiningen/Vorderland. Der Abschnitt 44 besteht aus den Wehren der Gemeinden Rankweil, Meiningen, Zwischenwasser, Laterns und Übersaxen. Gemeinsam trafen sich rund 70 Feuerwehrleute zu einer Abschlussübung bei der Firma CHT in Meiningen. Abschnittskommandant Wolfgang Stöcklmair, der Meininger Kommandant Werner Rettenberger sowie Fabian Karnekar von der Rankweiler Wehr hatten dabei ein vielschichtiges Programm für die Teilnehmer vorbereitet. Angenommen wurde ein Feuer im Lager der Firma, der bereits auf den überdachten Innenhof und eine weitere Lagerhalle übergegriffen hat. Zur Zeit des Brandausbruches war zudem eine Schulklasse – im Rahmen der Übung gespielt von der Feuerwehrjugend – auf einer Exkursion auf dem Firmengelände, die nun vom Brand eingeschlossen war. Im Zuge des Feuers war zudem ein Hubstapler verunfallt. Ein komplexe Übungsannahme die von den Einsatzkräften volle Konzentration und verschiedenste Rettungsmaßnahmen erforderten. Neben der Einrichtung einer Einsatzzentrale stand dann zuerst das Erkennen der Gefahr von vorhandenen Farben und Chemikalien im Vordergrund. Die eingeschlossenen Schüler mussten geortet und evakuiert werden. Dies und die Brandbekämpfung konnte nur mittels des Einsatzes von schwerem Atemschutz realisiert werden. Zusätzliche Aufgabenstellung war die Herstellung einer entsprechendem Wasserversorgung auf dem sehr großen Firmengelände. Die evakuierten Schüler und der verunfallte Hubstaplerfahrer wurden an Ort und Stelle vom ebenfalls alarmierten Katastrophenzugs des Roten Kreuz Rankweil notversorgt. Binnen rund einer Stunde konnte Einsatzleiter Rudolf Pintl – Vizekommandant der Meininger Wehr – und seine Mannschaft den Übungsfall abarbeiten. Davon überzeugten sich vor Ort auch der Bezirksfeuerwehrinspektor Manfred Morscher sowie der Meininger Vizebürgermeister Heribert Zöhrer. Nach getaner Arbeit und kurzer Nachbesprechung lud die Gemeinde Meiningen noch zu einer wohlverdienten Stärkung für alle Teilnehmer in das Feuerwehrhaus. CEG