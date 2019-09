Vorbestrafter und Hund verletzten Polizisten

Feldkirch - Zwei Jahre Haft nach zwölf Vorstrafen: 32-Jähriger schlug einen Polizisten und sein Hund biss zwei Beamte. Zudem klaute er ein Auto und verursachte damit einen Auffahrunfall.

Wegen neun Vergehen wurde der mit zwölf Vorstrafen belastete Untersuchungshäftling gestern am Landesgericht Feldkirch zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil von Richter Paul Huber, das der von Oliver Diez verteidigte Angeklagte annahm ist nicht rechtskräftig; denn Staatsanwalt Simon Mathis nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Für den rasch rückfällig gewordenen Straftäter mit Hafterfahrung betrug der erhöhte Strafrahmen bis zu viereinhalb Jahre Haft. Der Schuldspruch erfolgte wegen schwerer Körperverletzung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, unerlaubten Waffenbesitzes, Diebstahls, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, fahrlässiger Körperverletzung und Verleumdung.

Polizisten wurden am 29. Juni zum Bahnhof in Götzis gerufen, weil sich der 32-Jährige im Zug aggressiv verhalten haben soll. Der Oberländer verhielt sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Er verletzte einen Polizisten mit einem Faustschlag ins Gesicht leicht. Sein angeleinter Hund biss zwei Polizisten.

Am 3. August stahl der mit mehr als zwei Promille alkoholisierte Mann aus dem Bezirk Feldkirch in Göfis ein Auto und daraus eine Geldtasche mit Bargeld und Ausweisdokumenten sowie ein Messer. Mit dem geklauten Pkw verursachte der Betrunkene einen Auffahrunfall, bei dem zwei Insassen im anderen Fahrzeug leicht verletzt wurden. Vor der Polizei gab der 32-Jährige wahrheitswidrig an, der Autobesitzer habe ihm seinen Pkw für eine Drogenkurierfahrt nach Stuttgart überlassen.