Vorbereitungsauftakt gegen deutschen Bundesligist Cronenberg

RHC Dornbirn steht in den Startlöchern für die Saison 2023/24.

Dornbirn. Am Samstag, 26. August empfängt der RHC Dornbirn um 20.15 Uhr die Löwen des RSC Cronenberg in der Dornbirner Stadthalle. Der Saisonstart rückt immer näher, mit dem deutschen Bundesligist gastiert ein altbekannter und vielfach deutscher Meister und Pokalsieger in Dornbirn. Beide Teams eröffnen zeitgleich am 30. September die Saison 2023/24. Während Dornbirn daheim Biasca empfängt, müssen die bergischen Löwen auswärts beim amtierenden Meister SK Germania Herringen antreten.