Vorbereitungen fürs Jawort

Hochzeitsfestival „Luft & Liebe“ feierte dritte Auflage mit neuer Location.

FELDKIRCH Was braucht man als Paar mehr als Luft und Liebe? Wenn‘s um die eigene Hochzeit geht – oftmals etwas mehr. Um sich kreativen Input zu holen bieten sich die heimischen Hochzeitsmessen an. Seit drei Jahren gehört „Luft & Liebe“ zum neuen Treffpunkt für Verliebte und Verlobte. „Wobei ‚Messe‘ nicht das richtige Wort ist“, betont Veranstalterin Michelle Kreil. „Hier gibt’s kein klassisches Messe-Gedöns, wie rote Teppiche, Roll-ups oder Hussen“. Jung, alternativ, locker und natürlich präsentiert sich „LuLi“, wie es liebevoll genannt wird, in einem frischen Gewand. „Die Branche leidet aktuell sehr unter den Coronamaßnahmen“, führt Ehemann Nicolas Kreil aus. Das dritte Festival fand heuer erstmals im Feldkircher Reichenfeld ganz Outdoor statt.