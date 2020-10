Vorbereitungen auf Weihnachtstück

Die Kindergruppe des Theater am Saumarkt steht mitten in den Vorbereitungen zur diesjährigen Weihnachtsproduktion.

Zum Aufwärmen starteten die TheaterKinder mit der Verteilung der Skripten und einem lustigem Improtheater. Seither bereiten sich die elf Jungschauspieler aber mit wöchentlichen Proben auf das Weihnachtsstück kurz vor Jahreswechsel vor. Die Besucher des Stückes dürfen sich dabei auf ein turbulent – fröhliches Weihnachtstheater von Kindern für Kinder ab 7 Jahren von Manfred Melchhammer freuen. Dabei treffen sich die Hauptfiguren des Stückes am Bahnhof und wollen den Zug Richtung Weihnachten erwischen. Unter den Reisenden ist auch Heliodora Krümmelbein, besser bekannt unter dem Namen Frau Holle. Aber auch der ehemalige Weihnachtswichtel Partyfritz und Reporterin Runkola Bodenlos fahren mit und sorgen dabei für zahlreiche turbulente Geschichten. Die Premiere von „Krümmelbeins Weihnachtsfahrt“ findet am 19. Dezember um 18 Uhr im Theater am Saumarkt statt – weitere Vorstellungen am 20. und 21. Dezember. Aufgrund reduzierter Sitzplatzanzahl in Folge Corona wird eine frühzeitige Platzreservierung im Saumarkt Theater unter 05522 72895 oder office@saumarkt.at angeraten. MIMA