Vorbereitungen auf Testungen in Bregenz gut angelaufen

Bregenz (BRK) – In der Landeshauptstadt finden die landesweiten, freiwilligen COVID-19-Testungen von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember 2020, in insgesamt sechs Testzentren statt.

In Bregenz wurden sechs Teststrecken eingerichtet. Barrierefrei zu erreichen sind zwei Stationen im Festspielhaus (Künstlereingang und Eingang Werkstattbühne), eine im Landestheater (Kornmarktstraße 2, Haupteingang) sowie eine in der Sporthalle Rieden (Michael-Gaismayr-Straße 32). Die restlichen Stationen befinden sich in der alten Volksschule Rieden (Mariahilfstraße 54, Eingang Turnhalle) sowie in der Sporthalle Schendlingen (Wuhrwaldstraße 26).