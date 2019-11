Vorbereitungen auf den Christkindlemarkt

Am Freitag wurden die traditionellen Weihnachtshäuschen aufgestellt.

Dornbirn. Am Freitagnachmittag herrschte emsiges Treiben mitten auf dem Dornbirner Marktplatz. Die Weihnachtshäuschen für den Christkindlemarkt wurden mittels Kranwagen transportiert und an Ort und Stelle aufgebaut. Neben der großen Tanne, die noch auf ihren Schmuck wartet, wurde auch das Standhäuschen vor dem „Roten Haus“ montiert, beginnt doch heuer der Advents- und Vorweihnachtszauber bereits eine Woche früher. Vor Ort war auch Sabine Strasser. Sie wird, wie in den vergangenen Jahren, die Besucher am Stand verköstigen. Der Markt öffnet am 22. November seine Pforten.