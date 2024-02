Vorbereitung auf die Rückrunde

Das Team der Admira Dornbirn befindet sich seit einigen Wochen wieder in der Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft.

Dornbirn. Auf Rang fünf in der VN.at-Eliteliga verbrachte die Dornbirner Admira die Winterpause, gerade mal vier Punkte hinter Tabellenführer Lauterach. Dementsprechend motiviert startete vor einigen Wochen das Vorbereitungsprogramm auf die Rückrunde. Diese beginnt für die „Blauen“ am 30. März mit dem Heimspiel gegen Andelsbuch. Bis dahin stehen für das Team von Coach Herwig Klocker noch zahlreiche schweißtreibende Trainingseinheiten und Testspiele auf dem Programm. „Wir stehen in der Tabelle im vorderen Drittel und waren in der Hinserie sieben Runden an der Tabellenspitze. Das sagt schon viel über unsere Möglichkeiten aus“, geht es der Dornbirn-Trainer zuversichtlich an.

Viel fußballerisches Potential

Mit den Spielen in Rankweil und Wolfurt startete kürzlich auch die Testspielphase für die Admira. Auf der Rankler Gastra mussten sich Pichler und Co. mit 1:4 geschlagen geben, in Wolfurt unterlagen die Admiraner knapp mit 3:4. „Das Team ist sehr jung, hat aber sehr viel fußballerisches Potential. Auch in der Breite des Kaders sind wir gut aufgestellt und können somit Woche für Woche den Kampf um das Startleiberl anheizen. Die Jungs sind daher schon unter der Woche in den Trainingseinheiten gefordert. Eine gute Möglichkeit sich in vielen Bereichen zu verbessern und das ist unser Ziel für die Rückrunde“, so Coach Klocker in Hinblick auf die Frühjahrsrunde.

Qualität der Admira steigern