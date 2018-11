Vorbereitung auf die Gymnaestrada 2019

Ehrenamtliche Helfer für das World-Team bei der Weltgymnaestrada kommendes Jahr gesucht.

GÖFIS Die Vorbereitungen für die Weltgymnaestrada 2019 laufen bereits seit Längerem. Dieses größte internationale Breitensportfestival der Welt wird nach 2007 wieder in Vorarlberg ausgetragen. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen aus aller Welt zum Turnen zusammen zu bringen. Die Teilnahme ist für alle gedacht, die Freude am Turnen haben. Alter, Geschlecht, Talent, Religion und sozialer Status spielen hierbei keine Rolle. Das World-Team wurde 2015 in Helsinki ins Leben gerufen und hat sowohl Teilnehmer/innen als auch Zuschauer/innen überwältigt. Beim World-Team können Turner/innen aus aller Welt mitmachen! Die TS Göfis hat zusammen mit dem Tanzhaus Hohenems diese Choreographie bereits Anfang dieses Jahres einstudiert und diese wird online zur Verfügung gestellt, damit auf der ganzen Welt geübt werden kann. Bei der Weltgymnaestrada treffen dann alle zusammen und präsentieren gemeinsam die einstudierte Show.