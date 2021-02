Vorbereitung auf die Erstkommunion

„Mit Jesus wachsen“ – wollen die Kinder der VS Markt bis zu ihrem großen Fest.

Dornbirn. In der Stadtpfarrkirche St. Martin werden heuer rund 50 Kinder ihre Erstkommunion feiern. So wie in allen Pfarrgemeinden, musste die Vorbereitung an die Corona-Situation angepasst werden. Unter dem Motto „Mit Jesus wachsen“ sind die Zweitklässler der Volksschule Markt dennoch voll motiviert. Auf ihrem Weg wollen sie so viel als möglich über das Leben von Jesus erfahren – mit Jesus wachsen – bis zu ihrem Festtag, wo sie ihn in Form der geweihten Hostie zum ersten Mal empfangen dürfen. So versammelten sich die angehenden Erstkommunikanten mit ihren Mamas/Papas und Geschwistern am Freitagnachmittag in der Kirche St. Martin. Wenn schon keine Tischrunden stattfinden können, gab es immerhin diese Möglichkeit, sich in Gemeinschaft zu treffen. Die Gemeinschaft war dann auch das erste Tor, das zu weiteren Stationen zum Thema Taufe führte. Was alles zur Taufe gehört – angefangen von der Taufkerze, dem Taufwasser bis hin zum Taufkleid – wurde unterwegs erfahren.