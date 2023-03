Vorausschauende Baumpflege, Wuchsgesetze und der richtige Schnitt

Der OGV Dornbirn lud zum alljährlichen Frühjahrsschnittkurs.

Am Anfang zeigte der Experte in Sachen Baum und Obst verschiedene Werkzeuge und wies daraufhin, dass man gerade bei der Leiter und Schere darauf achten soll, „gute Qualität zu kaufen“. Im Anschluss erhielten die Kursteilnehmer zunächst theoretische Tipps, wie die zehn Schnittregeln, warum Obstbäume überhaupt einem Schnitt unterzogen werden, oder was bei den Schnittzeiten zu beachten ist, bevor es in den praktischen Teil überging.