Vorarlbergs Sportkegler auf Rekordjagd

Dornbirns Kegler Jan Nikolic zeigte sich bei der letzten Bundesligapartie in Topform.

Dornbirn. Alle Vorarlberger Bundesligamannschaften im Sportkegeln spielten am vergangenen Wochenende die dritte Frühjahrsrunde auswärts. Grund zur Freude hatten vor allem die Herren des SKC EHG-Dornbirn in Wels. Sie feierten die erste Niederlage von Wels in dieser Saison mit einem 5:3-Sieg. Jan Nikolic war in der Lage, die Mannschaftsbestleistung von 595 Kegeln abzurufen. Mit einer Gesamtleistung von 3417 Kegeln haben die EHG-ler fast die Mannschaftsrekordmarke von 3435 Kegeln geknackt. Die Herren des ESV Bludenz schafften einen 6:2-Sieg gegen USC Eugendorf in Salzburg.