Vorarlbergs Spitäler und Mehrkampfmeeting Götzis

Die Siebenkämpferin vom Hypomeeting in Götzis Isabel Posch und der Geschäftsführer der Vorarlberger Landeskrankenhäuser Gerald Fleisch sind am Donnerstag zum Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer im Studio von „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.

Isabel Posch, Siebenkämpferin Hypomeeting Götzis

In Götzis steigt an diesem Wochenende wieder das legendäre Leichtathletikmeeting im Möslestadion. Die Debütantin Isabel Posch ist die 13. Vorarlbergerin beim Hypomeeting. Das hochkarätigste Mehrkampfevent der Welt hat in den letzten 48 Jahren (Anm. 2020 gab es wegen Corona keine Austragung) nicht nur die Zuschauer und Fachleute, sondern auch die nationalen Asse in den Bann gezogen.

Am Donnerstag in der Sendung "Vorarlberg LIVE" ist Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Landeskrankenhäuser, zu Gast. In den Vorarlberger Krankenhäusern sei die Situation zwar angespannt, aber nicht so sehr wie in anderen Bundesländern, das sagte Fleisch noch vor einem Monat gegenüber der APA. "Die Notversorgung ist sowieso gewährleistet, dringliche medizinische Eingriffe sind es auch", betonte Fleisch. Einen Personalmangel gebe es sowohl in der Pflege als auch in der Ärzteschaft.