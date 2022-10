Vorarlbergs schönster Platz liegt im Laternsertal

Die Üble Schlucht in Laterns wird Vorarlberg beim großen Bundesländerfinale in Wien zum schönsten Platz in Österreich vertreten

Die Üble Schlucht in Laterns wird Vorarlberg beim großen Bundesländerfinale in Wien zum schönsten Platz in Österreich vertreten ©Michael Mäser

Die Üble Schlucht in Laterns wird Vorarlberg beim großen Bundesländerfinale in Wien zum schönsten Platz in Österreich vertreten ©Michael Mäser

Die Üble Schlucht im Laternsertal startet für Vorarlberg bei der Sendung "9 Plätze 9 Schätze", bei der der schönste Platz Österreichs gewählt wird.

Laterns. Die Freude in Laterns war groß, als in der vergangenen Woche die „Üble Schlucht“ als Kandidat für die große Show “9 Plätze 9 Schätze” am Nationalfeiertag in Wien nominiert wurde. „Die Freude ist natürlich im ganzen Tal groß und ist ein großes Ereignis für Laterns“, freute sich auch Bürgermeister Gerold Welte.

Laternsertal beim Finale in Wien

Neben der Üblen Schlucht standen in diesem Jahr in Vorarlberg auch die Bregenzer Oberstadt und der Schwarzwasserbach im Kleinwalsertal zur Auswahl zum schönsten Platz im Ländle. Am Ende haben sich die Fernsehzuschauer für das Laternsertal entschieden und somit wird die Üble Schlucht nun Vorarlberg beim großen Bundesländerfinale am Nationalfeiertag in Wien vertreten. Das Ländle geht dabei als Titelverteidiger ins Rennen – im letzten Jahr wurde der Wiegensee vom Publikum zum schönsten Platz in ganz Österreich gewählt.

Rauschender Wasserfall und Gesteinsformationen