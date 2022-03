Vorarlbergs Medaillen-Macher

WANN & WO: Wie hat sich in deinen Augen die Pandemie auf die Spiele ausgewirkt?

Sebastian Manhart: Bei Olympia geht es ja nicht nur um die Wettkämpfe, sondern ganz bewusst um das Zusammenbringen von Nationen, das Kennenlernen und Brückenbauen. Das ist durch die natürlich notwendigen Maßnahmen leider komplett ausgefallen. Andererseits gab es so weniger Ablenkungen und die Athlet-Innen konnten sich voll und ganz auf ihre Leistung konzentrieren. Für den reinen Sport war die Pandemie gut. Gesellschaftlich sieht das anders aus. Es gibt eben, wie bei allem, zwei Seiten.

Sebastian Manhart: Ich bin schon zu Profizeiten ins Studium und den Beruf eingestiegen. Sport, Arbeit und Studium ließen sich irgendwann nicht mehr vereinbaren. Also habe ich mit 30 Jahren mit dem aktiven Sport aufgehört und für den Verein gearbeitet. Nach dem Studium bin ich ganz aus dem Sport raus, war fünf Jahre bei der Wirtschaftskammer im Bereich Ausbildung, bevor ich 2013 die Geschäftsführung des Olympiazentrums übernommen habe. Diese Perspektive von außen ist mir hier sehr nützlich.

Sebastian Manhart: Ja, dieser Sport begeistert mich sehr. Ich habe auch noch lange mit meinen ehemaligen Teamkollegen freizeitmäßig Handball gespielt, noch heute gehen wir Rennradfahren. Dass diese Verbindung so weiter besteht, ist wunderbar.

WANN & WO: Ist es das, was in deinen Augen Sport – egal ob bei Olympia oder privat mit Freunden – so wertvoll macht?