Vorarlbergs längster Livestream: Soundkünstler Samson Young im KUB

Der Soundkünstler Samson Young macht am Donnerstag den Auftakt zur Serie "Talks on Music and the Arts" mit einer achtstündigen Performance. Wir übertragen ab 12 Uhr live die gesamte Vorführung als Vorarlbergs längster Livestream.

Für Bregenz plant Young eine Neuauflage seiner Performance “Nocturne”: Im dritten Obergeschoss des Kunsthauses wird er auf einem Projektor Bilder von Bombardierungen, vor allem aus dem Gaza-Streifen, wiedergeben. Vertont werden diese von ihm parallel mit Alltagsgegenständen. Auf acht Stunden intensives Hörerlebnis folgt um 19 Uhr ein Talk mit KUB-Direktor Thomas D. Trummer.