Vorarlbergs größter Kinderchor in der Cashpoint-Arena

Am kommenden Samstag geht es in der Cashpoint-Arena nicht um Tore, sondern um Töne

Am kommenden Samstag geht es in der Cashpoint-Arena nicht um Tore, sondern um Töne ©VN

Am kommenden Samstag geht es in der Cashpoint-Arena nicht um Tore, sondern um Töne ©VN

Rund 2.000 Mitwirkende aus allen Regionen sorgen am Samstag für musikalische Höhepunkte in der Fußball-Arena.

Altach. Gruppen, Chöre und Schulklassen aus dem ganzen Land treffen sich am Samstag in der Cashpoint-Arena und bilden den größten Chor Vorarlbergs. Unter dem Titel SING MIT 2022 will der Chorverband Vorarlberg jungen Menschen zwischen 8 und 14 Jahren das Erlebnis Singen vermitteln.

Positive Erlebnisse des gemeinsamen Singens

Gerade nach der schwierigen Zeit der Pandemie ist es nun wichtig, für die Jugend in Vorarlberg Aktionen und Projekte zu initiieren. Der Chorverband Vorarlberg möchte die Jugendlichen nachhaltig für Musik begeistern und die positiven Erlebnisse des gemeinsamen Singens vermitteln. Höhepunkt ist ein nun das Konzert des bisher „größten Vorarlberger Kinderchores“ am kommenden Samstag, 2. Juli in der Cashpoint-Arena. Axel Girardelli, Obmann des Chorverbandes und Oskar Egle, der Vorsitzende des Musikbeirates haben dazu in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Musiker und Komponisten Reinhard Franz ein Programm zusammengestellt und ein Liederbuch erarbeitet.

Statt Tore gibt es Töne

So dürfen sich die Besucher im Altacher Schnabelholz auf ein buntes Programm von Volksliedern, traditionellen Kinderliedern aber auch inspirierenden Spirituals und mitreißendem Pop freuen. Aber auch das berühmte „Coro a bocco chiusa“ aus der Puccini-Oper „Madama Butterfly“ soll angestimmt werden und so einen Vorgeschmack auf das Sommerstück der Bregenzer Festspiele in diesem Jahr geben. Die jungen Sänger sind auf alle Fälle bestens vorbereitet und freuen sich am kommenden Samstag auch auf zahlreiche Besucher, wenn es in der Cashpoint-Arena einmal nicht um Tore, sondern um Töne geht.