"Vorarlbergs Gastronomie schenkt wieder Lebensfreude"

Seit drei Wochen kann die Gastronomie nun schon offenhalten. Aktuell ein Novum in ganz Europa. Für Spartenobmann Markus Kegele spielen hier mehrere Faktoren ineinander, die die Modellregion zu einem unvergleichlich positiven Projekt machen.

"Die Öffnung der Vorarlberger Gastronomie ist ein regionales Erfolgsprojekt. Die Zahlen belegen es. Damit ist auch nochmals klargestellt, dass diese Öffnung nichts mit dem Infektionsgeschehen im Land zu tun habe. Die Sicherheitskonzepte in den Betrieben greifen, die Testbereitschaft ist weiterhin enorm hoch und die Eigenverantwortung im Land vorbildlich", findet Tourismus-Spartenobmann Markus Kegele positive Worte für die Modellregion Vorarlberg. Er appelliert, wie schon Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler, an diesem regionalen Erfolgsmodell festzuhalten. Ein überzogener "Gerechtigkeitszentralismus" sei fehl am Platz.

Etwa 75 Prozent der Vorarlberger Gastronomiebetriebe haben inzwischen aufgesperrt. Einige sind zu Ostern dazugekommen. "Dafür gebührt den Gastronomen, ihren Mitarbeitenden und auch den Gästen dickes Lob. Sie alle beweisen große Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen. Vorarlberg hat dadurch wieder enorm an Lebensqualität gewonnen", sagt Markus Kegele. Schließlich könne man dieses Wiedererlangen der Lebensfreude derzeit als einzige Region in Europa bieten. Dazu noch kontrolliert und sicher.

Auch sei die Gastronomie bereit gewesen, einige Hürden auf sich zu nehmen, um dies zu ermöglichen. "Wir wollen eben Gastgeber sein, das ist unsere Leidenschaft", bestätigt Mike Pansi, Obmann der Fachgruppe Gastronomie. "Da das Virus uns noch länger begleiten wird, müssen wir also einen praktikablen Weg finden, damit zu leben. Wir haben einen gangbaren Weg schon mal vorgezeigt." Man sei eben Teil der Lösung und nicht des Problems und könne daher als Partner in dieser Krise agieren.

Gegenseitiges Vertrauen

Enorm gestiegen sei auch die Testbereitschaft in der Bevölkerung. Betriebsöffnungen leisten daher einen Beitrag, die Testungen der Bevölkerung konstant hoch zu halten, um damit Infizierte schneller zu identifizieren und so Ansteckungsketten zu unterbrechen. "Die aktuellen Zahlen zu den Testkapazitäten sind beeindruckend und zeigen, wie groß die Akzeptanz in der Bevölkerung für die aktuelle Situation ist", sagt der Spartenobmann. Auch was das Land an Testmöglichkeiten auf die Beine gestellt habe, sei einzigartig und könne nicht oft genug betont werden.