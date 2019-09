Vorarlbergs Freibäder: Badesaison 2019 hinter den Erwartungen

Eine vorläufige Bilanz der Vorarlberger Freibäder zeigt, dass 2019 nur eine durchschnittliche Saison verzeichnet werden kann.

Trotz Rekordtemperaturen und einem heißen Sommer können Vorarlbergs Freibäder nicht an den Erfolg des Rekordjahres 2018 anschließen. So verzeichnen die verschiedenen Freibäder des Landes höchstens durchschnittliche Besucherzahlen. Das Strandbad Bregenz liegt in deren durchschnittlichen Bereich von etwa 153.000 Besuchern, ein Minus von etwa 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den Rheinauen Hohenems waren es 103.000 Besucher, ein Minus von knapp 23 Prozent und liegt damit sogar etwas unter dem persönlichen Durchschnitt von etwa 110.000 Besuchern. Das Freibad Val Blu liegt etwa 15 Prozent hinter den Besucherzahlen des Vorjahres, konnte durch das Hallenbad diesen Rückgang allerdings ausgleichen und gesamt einen Besucheranstieg von etwa 20 Prozent verzeichnen.