Am Mittwoch gastiert Michael Buchinger mit neuem Kabarett im Freudenhaus in Lustenau.

Lustenau. Wer lauscht schon gerne glücklichen Menschen, die über Regenbögen, Sonnenblumenfelder und andere langweilige Dinge philosophieren, die sie von ganzem Herzen lieben? Niemand. Kein Wunder also, dass Michael Buchingers legendäre „Hass-Liste“ seit 2013 das Internet begeistert und nun auch live auf der Bühne zu erleben ist. Am Mittwoch feiert „Ein bisschen Hass muss sein“ Vorarlbergpremiere im Freudenhaus in Lustenau. Ein Abend lang dreht sich alles um Leute, die lauthals im Kino quatschen, über aggressive Bio-Liebhaber, die einem ekelerregende Kichererbsen-Kekse unterjubeln wollen, bis hin zu jenen Artgenossen, die Gnocchi als „Knotschi“ aussprechen – niemand ist vor Buchingers „Hass“ sicher. Gespickt mit persönlichen Anekdoten aus seinem wilden Leben, schildert der Comedian die zahlreichen kleinen Situationen des Alltags, die uns so häufig auf die Nerven gehen. „Wir freuen uns mit unserem Publikum auf einen Abend zum Mitärgern und Mitlachen, der mal wieder bestätigt, was Michael Buchinger schon lange weiß – ´ein bisschen Hass muss sein!“, so Roman Zöhrer von Caravan – mobile Kulturprojekte. (cth)