Vorarlberg/Lustenau: Zeugenaufruf nach Fahrradsturz

Bereits am 23. August streifte ein unbekannter Pkw-Lenker vermutlich einen 77-jährigen Fahrradfahrer, der in der Folge stürzte und sich mehrere Knochen brach.

Uum 18.45 Uhr fuhr ein 77-jähriger Radfahrer auf der Hagstraße (L 203) in Richtung Lustenau Zentrum. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr in dieselbe Richtung. Als er beim Radfahrer vorbeifuhr, kam es zu einer leichten Berührung. In der Folge stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen (mehrere Knochenbrüche) zu. Der verletzte Radfahrer begab sich selbständig in Krankenhaus. Eine Unfallaufnahme zum Unfallzeitpunkt erfolgte nicht.