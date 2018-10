Vorarlberg/Lustenau: Bursch blendete Lokführer mit Laserpointer

Am Sonntag um 19 Uhr fuhr der 24-jährige Lokführer mit einem Personenzug von St. Margrethen (CH) kommend in den Bahnhof Lustenau ein. Während des Bremsvorganges zielte eine am Bahnsteig befindliche Person mit einem grünen Laserpointer in den Führerstand der Lok.

Dabei wurde der Lokführer ins linke Auge getroffen, wodurch dieser etwa zwei Stunden lang ein Brennen im Auge verspürte. Der Lokführer aus Lauterach konnte den Zug jedoch gefahrlos zum Stillstand bringen. Weitere Personen wurden dabei nicht verletzt. Laut einer Personsbeschreibung durch den Geschädigten handelt es sich bei dem unbekannten Täter um einen ca 16 Jahre alten Burschen mit südländischem Aussehen. Der Bursche trug angeblich eine grüne Jacke und und eine schwarze Kappe. Die Polizeiinspektion Lustenau bittet Personen, welche zu dem Vorfall zweckdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.