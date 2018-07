Vorarlberg/Lustenau: 15 E-Bikes aus Geschäft gestohlen

Unbekannte Täter haben in Lustenau bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Nacht auf Donnerstag 15 hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Fahrräder seien vermutlich mit einem weißen Kleintransporter mit Planenaufbau abtransportiert worden, so die Vorarlberger Polizei. Die Höhe des Schadens konnte vorerst noch nicht beziffert werden.

Bregenz. Die Tat habe sich in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 3.15 Uhr in dem Geschäft in der Hagstraße ereignet. Mindestens drei Personen sollen laut Zeugenaussagen daran beteiligt gewesen sein. Der Einbruch wurde erst in der Früh angezeigt. Die Polizei sucht nach Personen, die im Vorfeld möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, und bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/803333) oder die Polizeiinspektion Lustenau (Tel.: 059133/8144).