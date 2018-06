Vorarlberg/Lochau: Durchnässte tote Katze im Bachbett gefunden

Treibt der Katzenmörder wieder sein Unwesen? Nachdem bereits in Altach und Lustenau ertränkte Katzen gefunden wurden, entdeckte man in Lochau am Montag wieder ein totes Tier in einem Bachbett.

Auf Facebook wurde ein Foto gepostet, das die tote Katze zeigt. Sie wurde in einem Bachbett auf der Höhe der Ortstafel entdeckt. Die Polizei wurde bereits informiert..

Ob die Katze gewaltsam zu Tode gekommen ist und die Tat vielleicht sogar mit den ähnlichen Fällen in Altach und Lustenau zusammenhängt, ist noch ungeklärt.

Die Tote Katze wurde in einem Bachbett entdeckt. ©Privat