Vorarlbergliga, Landesliga, 1. Landesklasse: Alle Freitag-Spiele live

In der Vorarlbergliga stehen fünf Partien an. In der Landesliga gibt es schon zwei Spiele, 1. Landesklasse mit drei Begegnungen.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2022/2023

5. Spieltag

Maldoner Elektrotechnik FC Hard – Peter Dach FC Koblach abgesagt



FC Nenzing - Wälderhaus VfB Bezau heute

Sportplatz Nenzing, 18 Uhr, SR Jurcevic

SC Austria Lustenau Amateure – SV typico Lochau abgesagt



SPG CHT SK Meiningen/SK Brederis – FC Lustenau 1907 abgesagt



KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau – Eco Park FC Hörbranz abgesagt



Tabelle

1. Eco Park FC Hörbranz 4 4 0 0 11:3 +8 12

2. Maldoner Elektrotechnik FC Hard 4 3 0 1 17:6 +11 9

3. Oberhauser&Schedler Bau FC Andelsbuch 4 3 0 1 14:7 +7 9

4. Holzbau Sohm FC Alberschwende 4 2 2 0 10:6 +4 8

5. FC Lustenau 1907 4 2 2 0 7:3 +4 8

6. poolfolio SC Fußach 4 2 0 2 9:9 0 6

7. SV typico Lochau 4 1 3 0 5:4 +1 6

8. Kaufmann Bausysteme FC Bizau 4 2 0 2 10:7 +3 6

9. SPG Meiningen/Brederis 4 1 1 2 7:10 -3 4

10. blum FC Höchst 4 1 1 2 5:10 -5 4

11. KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 4 1 1 2 6:11 -5 4

12. SC Austria Lustenau Amateure 4 1 1 2 7:12 -5 4

13. Peter Dach FC Koblach 4 1 0 3 8:10 -2 3

14. Wälderhaus VfB Bezau 4 1 0 3 9:16 -7 3

15. FC Nenzing 4 0 2 2 6:10 -4 2

16. SV frigo Ludesch 4 0 1 3 1:8 -7 1

Torschützenliste

10 Simon Walch FC Andelsbuch

7 Elvis Alibabic FC Hard

4 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos VfB Bezau

4 Volkan Akyildiz FC Alberschwende

4 Ricardo Souza Oliveira FC Hittisau

4 Douglas Felipe Macedo Reis FC Hörbranz

4 Frederic Winner FC Hard

4 Elias Stark FC Koblach

4 Uelder Barbosa Mendes FC Bizau

3 Julian Rupp FC Höchst

3 Aygün Topcu FC Alberschwende

2 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima VfB Bezau

2 Dursun Karatay FC Koblach

2 Stefan Maccani SV Lochau

2 Douglas Matheus Coutinho da Silva FC Bizau

3. Spieltag

SV Brauerei Frastanz – SPG SK Brederis/SK Meiningen Juniors 4:2 (2:1)

Torfolge: 17. 0:1 Pascal Rümmele, 30. 1:1 Niklas Wieser, 31. 2:1 Marko Zdravkovic, 52. 2:2 Pascal Rümmele, 70. 3:2 Igor Marjanovic, 76. 4:2 Max Maurer

SV Gaißau – Vollbad FC Götzis heute

Gaißau, Dolce Vita-Arena, 18 Uhr, SR König

Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach – Sparkasse FC BW Feldkirch abgesagt



Tabelle

1.FC Dornbirn Juniors 2 2 0 0 9:4 6

2. FC Kennelbach 2 2 0 0 6:3 6

3. SV Frastanz 3 2 0 1 9:11 6

4. FC Riefensberg 2 1 1 0 3:1 3

5. FC Schruns 2 1 1 0 5:4 3

6. SPG Großwalsertal 2 1 0 1 9:5 3

7. FC BW Feldkirch 2 1 0 1 5:6 3

8. FC Sulz 2 1 0 1 8:4 3

9. FC Sulzberg 2 0 2 0 1:1 2

10. TSV Altenstadt 2 0 1 1 2:3 1

11. FC Götzis 2 0 1 1 3:4 1

12. SV Gaißau 2 0 1 1 4:6 1

13. FC Schwarzenberg 2 0 1 1 4:7 1

14. SPG Brederis/Meiningen Juniors 3 0 0 3 3:12 0

Torschützen:

3 Pascal Rederer FC Sulz

3 Hannes Rinderer SPG Großwalsertal

3 Keramettin Kocabay FC Kennelbach

3 Sebastian Dona FC Schruns

3 Jordan Türtscher SPG Großwalsertal

3 Marcel Winsauer FC Sulz

3 Miguel Mayr FC Dornbirn Juniors

1.Landesklasse, 3. Spieltag

Heute: Cashpoint SCR Altach 1b – Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler abgesagt;

SK Bürs – Erne FC Schlins abgesagt;

