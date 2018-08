Vorarlberg/Götzis: 52-Jähriger stürzt vom Balkon

Am Freitagabend stürzte ein 52-Jähriger von einem Balkon in Götzis rund fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich vermutlich schwer.

Gegen 16:15 Uhr war der 52-Jährige damit beschäftigt, auf dem Balkon eines Einfamilienhauses ein Gitter an einem Balken unter dem Dach anzubringen. Dazu benutzte er eine Leiter. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann samt der Leiter aus rund fünf Meter Höhe auf den Boden. Dabei zog er sich vermutlich schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Er wurde mit dem Hubschrauber Christophorus 8 in das LKH Feldkirch verbracht. Im Einsatz waren weiters der Notarzt, die Rettung und zwei Polizeifahrzeuge.