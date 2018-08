Vorarlberg/Feldkirch: 33.000 Euro aus Schulkantine verschwunden

Angeblich 33.000 Euro Fehlbetrag riefen Controller auf den Plan.

Ob die 55-järige Angeklagte schuldig ist oder nicht, ist noch mehr als fraglich. In einem halben Jahr sollen in einer Schulkantine in Feldkirch insgesamt mindestens 33.000 Euro an der Kasse vorbeijongliert worden sein. Das heißt, bei gleich viel ausgelieferten Essensportionen war deutlich weniger Umsatz gemacht worden als im Vergleichszeitraum. Dabei waren die Preise gleich geblieben. Die Angeklagte gibt allerdings an, dass sie nicht die Einzige war, die zu Kassadiensten eingeteilt war.