Vorarlberger ZIMA baut Stadtquartier in Innsbruck

Die ZIMA Unternehmensgruppe mit Sitz in Dornbirn realisiert in Innsbruck ein 60 Millionen Euro schweres Immobilien-Großprojekt.

Im Stadtteil Wilten in Innsbruck realisiert ZIMA Tirol unter Berücksichtigung besonderer städtebaulicher Vorgaben das attraktive Stadtquartier „Stadt Carré“. In einem vielfältigen und innovativen Mix mit 248 Wohneinheiten entstehen unter anderem 48 geförderte Studentenapartments. Darüber hinaus wird das vier Baukörper umfassende Wohnquartier durch attraktive Geschäftsflächen in der Sockelzone abgerundet. ZIMA investiert in das urbane Großprojekt ca. 60 Millionen Euro.