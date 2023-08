Vorarlberger Unternehmer bald 6,5 Milliarden Dollar schwer?

Gespräche über Millardendeal

Der Vorarlberger Unternehmer und Milliardär Reinold Geiger steht in fortgeschrittenen Verhandlungen über die mögliche Privatisierung des Hautpflegeunternehmens L’Occitane International. Laut Insiderquellen könnte das Unternehmen dabei mit etwa 6,5 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Es wird berichtet, dass Geiger ein Angebot von etwa 35 Hongkong Dollar* pro L’Occitane-Aktie in Erwägung zieht, die er noch nicht besitzt. Dies würde einem Aufschlag von 37 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag (8. August 2023) in Hongkong entsprechen.