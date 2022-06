Vorarlberger Unternehmen vernetzen Schüler*innen

Digitale Aufbruchstimmung herrschte bei einer ganz besonderen Spendenübergabe an die Caritas Vorarlberg.

Denn statt einem Scheck gab es 75 voll funktionsfähige Laptops für Kinder in den Caritas Lerncafés und in der Flüchtlingshilfe. Gesammelt wurde von Vorarlberger Unternehmen, mit Unterstützung der Wirtschaftskammer.

So unterschiedlich die teilnehmenden Betriebe auch sind, so waren sich dennoch alle einig: „Wir wollen Kinder aus finanziell schwachen Familien unterstützen, um ihnen digitales Lernen zu ermöglichen“ – in diesem Fall mit voll funktionstüchtigen Laptops der Firmen Julius Blum GmbH und HENN GmbH: „Wir sind allzu gerne dem Aufruf der Wirtschaftskammer gefolgt und haben intern nicht mehr benötigte Laptops gesammelt. Neu aufgesetzt wurden sie von zwei Lehrlingen, die in zwei Tagen 200 Laptops mit neuester Software ausgestattet haben“, erzählen Andreas Honeder von Julius Blum GmbH und Lehrling Laurin Hämmerle stolz.