Vorarlberger Umweltwoche: Rankweil ist aktiv dabei

Die zehnte Vorarlberger Umweltwoche, vom 05. bis 16. Juni, soll praktische Tipps und Impulse dazu geben, wie jede/r Einzelne vor Ort ganzjährig zum Schutz des Lebensumfeldes beitragen kann. Auch in Rankweil wird zu spannenden Veranstaltungen rund um das Thema Umweltschutz geladen.

Lebensmittel sind kostbar

Die Schwerpunkte der heurigen Umweltwoche in Rankweil sind die Themen Abfall und Lebensmittel. Jährlich wandern pro Kopf laut Abfallanalyse rund elf Kilogramm genießbare Lebensmittel in den Mülleimer. Hochgerechnet auf einen durchschnittlichen Haushalt sind das Lebensmittel im Wert von rund 300 Euro pro Jahr. Deshalb wird in der Rankler Umweltwoche ganz speziell auf die Wertigkeit, den Umgang und den Ursprung der Lebensmittel hingewiesen. So wird im Zuge einer Hoftour am Freitag, 07. Juni, dem Ursprung regionaler Lebensmittel auf den Grund gegangen. Zudem erfahren Sie am Infostand beim Rankler Wochenmarkt am Mittwoch, 12. Juni, mehr darüber, wie Lebensmittel richtig aufbewahrt werden und was aus Resten alles gemacht werden kann.