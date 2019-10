Vorarlberger Tüftler entwickeln Maschine gegen Engerlinge

Engerlinge zerstörten im Sommer ganze Felder in Vorarlberg, besonders betroffen war Gaschurn. Für steile Berghänge, wo die Bekämpfung der Schädlinge besonders schwierig ist, haben Vorarlberger Tüftler jetzt die passende Maschine erfunden.

Eine Firma aus Bings entwickelte die Maschine innerhalb weniger Wochen. "Die Entwicklung ist einfach ein Anbau an unseren Motormäher, mit dem wir jegliche flüssigen Mittel direkt ins Erdreich injizieren können – an die Stelle, wo es unbedingt benötigt wird, um die Engerlinge zu bekämpfen", erklärt Thomas Schallner von der Firma TerraTec Maschinenbau gegenüber ORF Vorarlberg. Nun soll die Erfindung über Maschinenringe den Landwirten zur Verfügung gestellt werden.

So funktioniert die Maschine

Düsen dringen in die Erde ein und spritzen in einigen Zentimetern Tiefe die Flüssigkeit ein, die die Engerlinge abtötet. Die technischen Voraussetzungen für die Engerlingsbekämpfung sind also erfüllt, Wissenschafter an der Uni Innsbruck arbeiten nun weiter an der Flüssigkeit.