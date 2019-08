Vorarlberg: Engerlinge vernichten Heuernte in Gaschurn

Braune Wiesen statt grüne Hänge in Gaschurn. Engerlinge, die Larven des Maikäfers, setzen den Bauern im Montafon ordentlich zu.

Markus Wittwer, einer der 60 Nebenerwerbslandwirte in Gaschurn, bewirtschaftet in steilem Gelände etwa zehn Hektar. Der zweite Heuschnitt sei heuer komplett entfallen, so Wittwer gegenüber ORF Vorarlberg. Er werde 50 Prozent des Futters um 3.000 bis 4.000 Euro dazukaufen müssen.

Bauern müssen kämpfen

Engerlinge fühlen sich wohler als früher

Engerling-Plagen gebe es immer wieder, betont Christian Meusburger von der Landwirtschaftskammer gegenüber dem ORF, in so einem Ausmaß habe er eine solche aber noch nie gesehen. Die Maikäfer-Larven fressen die Gräserwurzeln unter der Oberfläche, was zu den braunen Wiesen führt. Früher sei es den Larven in Gaschurn auf 1.000 Metern Seehöhe zu kalt gewesen, das habe sich nun aber geändert, so Bürgermeister Netzer. Schuld sei auch der trockene Sommer 2018, der dazu geführt habe, dass viele Pflanzen verdorrt sind. "Da sind die Engerlinge noch das i-Tüpfelchen auch dem Problem", so Meusburger.