Vorarlberger Tourismus bereit für Wintersaison

Erstes Stimmungsbild Winter 2019/2020: Für die bevorstehende Wintersaison zeigt sich die Vorarlberger Hotellerie und Gastronomie optimistisch. Die Mitarbeitersituation bleibt das zentrale Thema.

Investitionen in Personal und Qualitätsverbesserungen

Heuer wurden insgesamt rund 250 Millionen Euro in die Qualität der touristischen Infrastruktur (Seilbahnen, technische Beschneiung, Zubauten, Wellnessanlage, Zimmer etc.) Vorarlbergs investiert. Speziell in den Regionen Bludenz und Montafon flossen Investitionen besonders in Beschneiungsanlagen, um die Saison abzusichern und das Winterrisiko zu minimieren. „Neben diesen Gästeinvestitionen wurden zudem viele Mittel für die Mitarbeiter aufgewendet. Wir sprechen hier einerseits von Investitionen in sogenannte Softfacts wie Betreuung, planbare und reduzierte Arbeitszeiten, Jahresarbeitsplätze, Nutzung der hoteleigenen Freizeitangebote, etc., aber auch von Investitionen in eine höhere Wohnqualität bei den Mitarbeiterunterkünften", betont Harald Furtner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus. Trotz einer hohen Anzahl an Stammmitarbeitern bleibe die Mitarbeitersituation aber für die Zukunft die größte Herausforderung. Vor allem Köche und Servicekräfte sind im ganzen Land gefragt.