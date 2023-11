Vorarlberger Torballteam holt sich Sieg

Die Blindensportlerinnen und -sportler triumphierten beim internationalen Torballturnier in Magdeburg.

Hohenems. Das Torballteam des in Hohenems ansässigen Vorarlberger Blindensportclubs (VBSC) nahm kürzlich beim 31. Internationalen Torballturnier in Magdeburg teil. Das Turnier wurde in einer Runde jeder gegen jeden ausgetragen. Die Spielerinnen und Spieler Zuzana Sedlackova, Bernhard Eller, Florian Knoll und Ulrich Eggenberger waren dabei in bestechender Form und besiegten alle anderen sechs teilnehmenden Teams. Damit holten sie sich mit zwölf Punkten und einem 33-7-Torverhältnis den verdienten ersten Rang. Charly Ritter, Obmann des VBSC gratulierte den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainer Ulrich Eggenberger zu einem weiteren großartigen Erfolg.