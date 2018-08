Vorarlberger Tierschützer verfolgen Kälbertransporter auf Autobahn

Vorarlberger Tierschützer vom "Verein gegen Tierfabriken" haben am Montagnachmittag einen Tiertransporter, der mit Kälbern beladen war, auf der Autobahn verfolgt.

Tierschützern war am Montagnachmittag ein Tiroler Lkw auf der Vorarlberger Autobahn aufgefallen, der Kälber geladen hatte und verfolgten diesen mit einem Auto in Richtung Süden. “Es hatte heute Nachmittag eine Außentemperatur von circa 36 Grad. Das ist eine unzumutbare Belastung für die Tiere”, erklärt Tobias Giesinger vom VGT, der an der Verfolgung des Transporters beteiligt war. Kälber könnten in einem Laster generell nicht richtig versorgt werden, so Giesinger. “Die Kälber schrien, einige leckten verzweifelt an den Gitterstäben”, so der VGT via Aussendung. Beim ersten Stopp in Straß im Zillertal seien dann 36 Grad Außentemperatur gemessen und dokumentiert worden. “Das heißt, dass es im Fahrzeuginneren noch höhere Temperaturen gehabt haben muss”. Tobias Giesinger vom VGT: “Ich habe während der Fahrt mehrmals die Polizei gerufen, damit der Transporter kontrolliert wird. Eine Polizeistreife hat das dann nach Stunden auch getan, wir durften aber nicht dabei sein. Ein Langstreckentransport ist bei diesen Temperaturen illegal, ob dieser Transport als solcher deklariert wurde, wissen wir nicht.”