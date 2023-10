Vorarlberger Talente auf der Bühne

Save the date: Am Samstag, 25. November, steigt im Lauteracher Hofsteigsaal die dritte Auflage der Reihe „Vorarlberg Hot Talent“. Wer dabei sein möchte, kann sich bereits jetzt anmelden.

Warum die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe das Straßenkinderprojekt PROCS – “Protection, Respect and Opportunities for Children in the Street” in Äthiopien unterstützen? “Es ist nicht nur irgendein Projekt, das Unterstützung benötigt. Es ist das Projekt mit dem die Jugendbotschafter*innen für UN-Kinderrechte und Nachhaltigkeitsziele schon seit über acht Jahren zusammenarbeiten, denn auch in der PROCS Institution gibt es Jugendbotschafter*innen“, erläutert Corinna Heinzle stellvertretend. „Gemeinsam mit diesen jungen Gleichgesinnten erarbeiten wir Projekte, und erfahren viel über die Herausforderungen und Lebensbedingungen der PROCS-Straßenkinder und -Jugendlichen. Es fanden bisher auch schon persönliche Treffen in Äthiopien und Österreich statt, in denen unsere Freundschaft sehr gewachsen ist.“