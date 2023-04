Vorarlberger Student führt die Ländle-SPÖ vor

Wer ist Niklas Klocker?

Überraschung auf Messestand

Was allerdings für Verwunderung und am Ende auch für Aufklärung sorgte, war ein Foto vom Stand der Freiheitlichen Jugend Vorarlberg auf der Frühjahrsmesse in Dornbirn. NEOS Politikerin Fabienne Lackner postete ein Foto auf dem der vermeintliche Nachfolger von Pamela Rendi-Wagner als Teil des Teams der Freiheitlichen Jugend auf der "SCHAU!" zeigt. Ein Sozialdemokrat auf Abwegen? Geheime Koalitionsverhandlungen oder nur ein Besuch eines Jungpolitikers bei einer anderen Partei?

Wenn sich eine Giraffe aus Schönbrunn bewirbt...

VOL.AT hat Niklas Klocker am Donnerstag auf das Foto angesprochen und nachgefragt was wirklich dahinter steckt. Dabei wurde klar, beim vermeintlichen jungen aufstrebenden Sozialdemokraten handelt es sich in Wahrheit um einen blauen Wolf im roten Pelz. "Wenn sich eine Giraffe aus Schönbrunn bewerben kann, dann wollte ich auch aufzeigen wie wenig durchdacht das Prozedere der SPÖ hier ist", erklärt er auf Nachfrage. Auf der anderen Seite wollte er aber auch zeigen, dass auch junge Politiker sich engagieren können. Wirklich daran geglaubt, dass er es auf die Liste schafft, hat Klocker aber nicht. In erster Linie ging es ihm, mit einem Augenzwinkern aufzuzeigen, was möglich ist.