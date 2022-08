Vorarlberger stahlen Auto in der Schweiz: Verfolgungsjagd bis nach Lustenau

Ein wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferten sich am am Dienstag Autodiebe aus Vorarlberg.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine zunächst unbekannte Täterschaft in Rebstein (Schweiz) in ein Restaurant eingebrochen und hat ein Auto gestohlen. Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen erkannte kurz vor Mitternacht aber das gesuchte Auto in Rebstein. Die Polizei folgte diesem und wollte es kontrollieren.

Absperrbacken durchstoßen und geflüchtet

Das gestohlen gemeldete Auto wurde zunächst von einer zivilen Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen in Rebstein (CH) gesichtet. Sie folgten dem Auto unauffällig auf der Hauptstraße bis nach Altstätten (CH). Dort wendete es beim Parkplatz der Rheintalbusse. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, flüchtete dieses auf derselben Route zurück. Dabei wurde die Geschwindigkeit massiv überschritten. Die Schweizer Patrouille folgte dem Fluchtfahrzeug mit Warnsignalen. Die Fahrt ging weiter Richtung Zollamt Au (CH), wo das Auto in die Absperrbacken durchstieß und weiterfuhr. In einem Quartier in Lustenau hielt das Auto an. Zwei Personen hatten bereits zu Fuß die Flucht ergriffen. Die beiden noch im Auto sitzenden 21- und 29-jährigen Frauen konnten angehalten werden. Sie wurden der Vorarlberger Polizei übergeben.