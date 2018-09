Vorarlberger SPÖ: "Nein zu militärischem Vorgehen in Nordafrika"

Die SPÖ ist schockiert über die aktuelle Forderung von FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch, wie sie in einer Aussendung mitteilt.

Dieser fordert, dass die EU für die Errichtung von Flüchtlingslangern Land in Nordafrika in Besitz nimmt – notfalls auch mit einem Angriffskrieg. “Die FPÖ fordert damit ganz offen Krieg. Dieser Tabubruch stellt einen neuen Tiefpunkt ‘freiheitlicher’ Äußerungen dar”, stellt SPÖ-Nationalratsabgeordneter Reinhold Einwallner fest. Dass man in der FPÖ wenig aus der Geschichte gelernt habe, sei nicht neu.