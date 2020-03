Vorarlberger Spielplätze bleiben geschlossen

Trotz der Ankündigung von Minister Anschober, dass Spielplätze offen bleiben, gilt diese Regelung nicht für Vorarlberg.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober an, dass nach langen Überlegungen die Parks und Spielplätze in Österreich weiterhin geöffnet bleiben. Allerdings ist der Mindestabstand von einem Meter einzuhalten.