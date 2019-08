Vorarlberger sind mit ihrem Job am unzufriedensten

Österreichische Jobstudie: Mehr als jeder 2. Vorarlberger ist mit seiner Arbeit unzufrieden. Fast niemand will aus den Bundesländern zum Arbeiten nach Vorarlberg kommen. Hier sind wir ebenfalls Schlusslicht.

Das schönste Bundesland der Welt hat die unzufriedensten Arbeitnehmer. Wenn es um den Job geht, ist in Tirol der Anteil derer, die mit der eigenen Arbeit uneingeschränkt zufrieden sind, am höchsten (54 %). Am wenigsten zufrieden mit ihrem derzeitigen Job sind Arbeitnehmer aus Vorarlberg und Salzburg (je 42 %).

EY-Jobstudie

Wie motiviert sind Vorarlbergs Arbeitnehmer?

Auch in puncto Arbeitsmotivation stellt die Job-Studie von Ernst & Young den Vorarlbergern kein gutes Zeugnis aus. Nur 31 Prozent sind hoch motiviert, drittletzter Platz in Österreich. Schaffa-Schaffa? Laut der Studie ist der Spruch nicht mehr wirklich zutreffend.



Die dahinterstehenden Gründe für Unzufriedenheit und Demotivation im Job wurden in der Umfrage nicht erhoben.

Fast keiner will zum Arbeiten nach Vorarlberg kommen

Bei wechselwilligen Arbeitnehmern steht Wien in der Gunst der Österreicher ganz oben: Für fast jeden zweiten Beschäftigten (48 %) käme die Hauptstadt auf der Suche nach einer neuen Stelle am ehesten in Frage. Dahinter folgen Salzburg (35 %) und Niederösterreich (33 %). Vorarlberg ist im Fall eines attraktiven Jobangebots als Arbeitsort für die meisten Befragten dagegen eher uninteressant (7 %). Auch hier bilden wir das Schlusslicht in Österreich.

Wien mit großer Sogkraft: „Wien steht in der Beliebtheit der Arbeitnehmer mit Abstand an erster Stelle“, kommentiert Rattinger die Ergebnisse. „Die Strahlkraft der Hauptstadt ergibt sich aus einem Mix aus verfügbaren Stellen, attraktiven Rahmenbedingungen und einer hohen Lebensqualität. Auch Salzburg hat es geschafft, einen interessanten Wirtschaftsmix aus Handel, Industrie- und Logistikunternehmen sowie innovativen Start-ups auf die Beine zu stellen.“

Letzter in Österreich auch bei Verbundenheit mit Arbeitgeber

Auch dieses Ergebnis wird den Vorarlberger Firmen nicht gefallen. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber ist in Vorarlberg nur sehr schwach ausgeprägt. Nur jeder fünfte Arbeiter fühlt sich mit seinem Arbeitgeber sehr eng verbunden. In keinem anderen Bundesland ist die Verbundenheit mit dem Arbeitgeber so gering wie bei uns.

Würden Sie für einen guten Job Vorarlberg verlassen?

Im Fall eines attraktiven Jobangebots würden nur 20 Prozent der befragten Oberösterreicher ihr Bundesland verlassen, im Gegensatz dazu wären 36 Prozent der Arbeitnehmer in Vorarlberg offen für einen Umzug. Gut jeder Dritte würde für eine attraktive Stelle Vorarlberg verlassen.