Vorarlberger Seilbahner bleiben zuversichtlich

Sorge macht den Bergbahnspezialisten allerdings die Entstehung der neuen Verordnung.

Über neue Verschärfung überrascht

So wird zum Beispiel zusätzlich eine umfangreiche Risikoanalyse jedes Betriebs verlangt oder der Betrieb geschlossener Fahrmittel – jetzt also auch bei Sesselliften mit Schutzhaube – auf die halbe Kapazität an Personen eingeschränkt werden. "Es wird nicht einfach für die Bergbahnen ab Weihnachten zu öffnen, aber es geht vielen Branchen gerade ähnlich. Aktuell analysieren wir noch die neuen Verordnungen und hoffen trotz dieser, an Weihnachten gut starten zu können“, gibt sich der Obmann der Fachgruppe der Vorarlberger Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Andreas Gapp, optimistisch.