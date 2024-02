Vorarlberger Schulolympics ließen Federn fliegen

Junge Talente kämpften diese Woche um den Landestitel bei den Badminton-Schulolympics.

Dornbirn. Dienstagvormittag in der Vorarlberger Badmintonhalle in Dornbirn. Auf den sechs Spielfeldern herrscht reges Treiben. Federbälle fliegen im Sekundentakt durch die Luft, am Spielfeldrand wird lautstark angefeuert und die jungen Sportlerinnen und Sportler geben alles, um Schmetterbälle (Smashes) abzuwehren. Willkommen bei der „schnellsten Rückschlagsportart der Welt“, oder besser gesagt beim diesjährigen Badminton-Schulolympics-Landeswettbewerb.

79 Spielerinnen und Spieler aus sechs verschiedenen Schulen traten heuer in den Kategorien Unterstufe Mixed (sechs Teams), Oberstufe Mädchen (vier Teams) und Oberstufe Burschen (sechs Teams) um den begehrten Landesmeistertitel an. „Wir sind begeistert, dass sich wieder so viele Jugendliche gemeldet und mit so großer Begeisterung und Ehrgeiz dabei sind, und das obwohl dieses Jahr keine Bundewettbewerbe stattfinden“, betonte Landesreferentin Elisabeth Obernosterer, die das Event organisierte und als Ex-Olympionikin eine echte Fachfrau in Sachen Badminton ist. Der Bundeswettbewerb findet alle zwei Jahre statt, deshalb ging es heuer lediglich um den Landestitel, was der Stimmung – wie man am Wettbewerbstag deutlich miterleben konnte – definitiv keinen Abbruch tat.

Erfolgreiche Titelverteidiger

Das Team der Sportmittelschule Bregenz Schendlingen, unter der Leitung von Christine Kerber, verteidigte dabei erfolgreich seine Favoritenrolle im Unterstufen Mixed-Bewerb und holte sich zum zweiten Mal in Folge die Badminton-Krone. „Nach dem Sieg im vergangenen Jahr herrschte sozusagen das Badminton-Fieber an unserer Schule und die Sportart hat bei uns hohe Präsenz und wird verstärkt in den Turnunterricht miteingebunden, weil er bei den Schülerinnen und Schülern so gut ankommt“, berichtet Sportlehrerin Christine Kerber. Das hat sich scheinbar auch ausgezahlt wie man an den jubelnden Siegern Moritz und Pia Bürger, Jonas und Moritz Vogel sowie Anika Kalb und Betül Helimergün sehen konnte.

Jugendliche zeigten ihr Können

Den zweiten Platz sicherte sich überraschend die Sportmittelschule Nenzing, die zum ersten Mal am Landeswettbewerb Schulolympics Badminton teilnahm. Das Gymnasium Bregenz Blumenstraße belegte den dritten Platz. Im Oberstufenbewerb der Burschen gewann das Bundesrealgymnasium Dornbirn Schoren vor der HTL Dornbirn und dem Sportgymnasium Dornbirn. Besonders erfolgreich lief es für das Sportgymnasium Dornbirn im Oberstufenbewerb der Mädchen, die mit ihren Teams alle drei Podestplätze erspielten.

Christoph Neyer, Schulsportreferent vom Land Vorarlberg zeigte sich am Ende mehr als zufrieden: „Das Turnier war ein voller Erfolg, geprägt von einem hohen Einsatz der Schülerinnen und Schüler auf dem Spielfeld. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir die Veranstaltung wieder in dieser tollen Halle mit perfekten Bedingungen für die jungen Sportlerinnen und Sportler austragen durften.“