Vorarlberger schlüpft für Netflix in die Rolle des jungen Arnold Schwarzenegger

In der dreiteiligen Serie wird die beeindruckende Lebensgeschichte von Arnold Schwarzenegger erzählt, insbesondere seine schwierige Kindheit in Österreich. Für Huber war das Treffen mit Schwarzenegger ein absolut einzigartiges Erlebnis.

Rolle des jungen Arnold

Ursprünglich begann der Feldkircher Kristian Huber seine Karriere als Leichtathlet, hat sich jedoch mittlerweile zu einem wichtigen Mitglied des österreichischen Viererbob-Teams entwickelt. Im Jahr 2022 nahm er sogar an den Olympischen Spielen in Peking teil. Abseits des Sports dient Huber als Soldat im Heeressportzentrum und wurde dort ausgewählt, den jungen Arnold Schwarzenegger in der neuen Netflix-Dokuserie zu verkörpern.