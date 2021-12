Vorarlberger nutzen letzte Stunden für Last-Minute-Weihnachtseinkäufe

all

all

self

self

Auch am 24. Dezember ist in Vorarlberg so einiges los. Viele sind noch auf der Suche nach letzten Geschenken und machen Besorgungen fürs Fest.

Wenn Weihnachten auf einen Werktag fällt, hat das vor allem einen Vorteil: Wer noch nicht alle Geschenke beieinander hat oder noch Besorgungen fürs Festessen machen muss, hat noch genügend Zeit, um das nachzuholen. Die Geschäfte sind nämlich auch am 24. Dezember bis am frühen Nachmittag geöffnet.

Im Messepark war beim VOL.AT-Lokalaugenschein viel los. Bild: VOL.AT/Mayer

Einiges los im Messepark



Beim VOL.AT-Lokalaugenschein im Messepark in Dornbirn herrschte am Freitagvormittag noch hektisches Treiben. Besonders viel war dabei im Lebensmittelgeschäft und in der Buchhandlung los. Während einige noch auf der angestrengten Suche nach letzten Ergänzungen fürs Weihnachtsfest waren, bummelten andere gemütlich durch die Geschäfte.

Die VOL.AT-Redaktion wünscht frohe Weihnachten.